Путин наградил Эрнста орденом "За доблестный труд"

Гендиректор Первого канала Константин Эрнст удостоен ордена "За доблестный труд". Указ об этом размещен на сайте правовой информации.

"За большой вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом "За доблестный труд" Эрнста Константина Львовича - генерального директора акционерного общества "Первый канал", город Москва", - говорится в указе.

Орден "За доблестный труд" был учрежден указом Владимира Путина 1 февраля 2024 года для награждения за большие заслуги в трудовой деятельности, направленной на укрепление и развитие экономического и оборонного потенциала страны, за высокопроизводительный труд, способствующий повышению конкурентоспособности российской экономики, а также за большие заслуги в области государственного строительства и научно-технологического развития РФ.

Константин Эрнст - известный российский медиаменеджер, продюсер, сценарист и телеведущий, с 1999 года он занимает должность генерального директора Первого канала. Константин Львович окончил биологический факультет Ленинградского государственного университета им. А. А. Жданова (ныне Санкт-Петербургский государственный университет). Работал в научно-исследовательских институтах, занимался генной инженерией. После защиты диссертации Константин Эрнст отказался от стажировки в зарубежном университете и завершил научную деятельность. Планировал заниматься кинематографом, однако начал карьеру на телевидении. Работал в ТПО "Видеофильм", затем в главной редакции молодежных программ Центрального телевидения Гостелерадио СССР. В 1995 году он был назначен на пост генерального продюсера телеканала ОРТ.