Путин наградил Эрнста орденом "За доблестный труд"

Владимир Путин наградил Константина Эрнста орденом "За доблестный труд"

Российская Газета

Гендиректор Первого канала Константин Эрнст удостоен ордена "За доблестный труд". Указ об этом размещен на сайте правовой информации.

"За большой вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом "За доблестный труд" Эрнста Константина Львовича - генерального директора акционерного общества "Первый канал", город Москва", - говорится в указе.

Орден "За доблестный труд" был учрежден указом Владимира Путина 1 февраля 2024 года для награждения за большие заслуги в трудовой деятельности, направленной на укрепление и развитие экономического и оборонного потенциала страны, за высокопроизводительный труд, способствующий повышению конкурентоспособности российской экономики, а также за большие заслуги в области государственного строительства и научно-технологического развития РФ.

Константин Эрнст - известный российский медиаменеджер, продюсер, сценарист и телеведущий, с 1999 года он занимает должность генерального директора Первого канала. Константин Львович окончил биологический факультет Ленинградского государственного университета им. А. А. Жданова (ныне Санкт-Петербургский государственный университет). Работал в научно-исследовательских институтах, занимался генной инженерией. После защиты диссертации Константин Эрнст отказался от стажировки в зарубежном университете и завершил научную деятельность. Планировал заниматься кинематографом, однако начал карьеру на телевидении. Работал в ТПО "Видеофильм", затем в главной редакции молодежных программ Центрального телевидения Гостелерадио СССР. В 1995 году он был назначен на пост генерального продюсера телеканала ОРТ.