В Госдуме раскрыли, на что пойдет Зеленский ради удержания «кровавой власти»
Депутат Госдумы Леонид Ивлев заявил, что ради удержания власти Владимир Зеленский готов сфальсифицировать выборы и референдум. Об этом пишет ТАСС.
По словам парламентария, нужно ориентироваться на факты, а не на заинтересованные источники, создающие информационный шум.
По мнению депутата, очевидно пока то, что Зеленский лихорадочно просчитывает варианты сохранения своей кровавой власти и его не остановят ни сфальсифицированный референдум, ни подставные выборы, ни срыв мирных переговоров.
Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что вооруженные силы Украины могут привлечь к службе тысячи мужчин старше 60 лет.