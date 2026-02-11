Депутат Госдумы Леонид Ивлев заявил, что ради удержания власти Владимир Зеленский готов сфальсифицировать выборы и референдум. Об этом пишет ТАСС.

По словам парламентария, нужно ориентироваться на факты, а не на заинтересованные источники, создающие информационный шум.

По мнению депутата, очевидно пока то, что Зеленский лихорадочно просчитывает варианты сохранения своей кровавой власти и его не остановят ни сфальсифицированный референдум, ни подставные выборы, ни срыв мирных переговоров.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что вооруженные силы Украины могут привлечь к службе тысячи мужчин старше 60 лет.