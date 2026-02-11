Путин: О событиях Беслана нельзя забывать
Президент РФ Владимир Путин в среду провел встречу с главой Республики Северная Осетия - Алания Сергеем Меняйло и обсудил с ним выполнение поручений по программе социально-экономического развития Беслана, в том числе реабилитации семей жертв теракта.
Меняйло рассказал, что в 2025 году провели 49 мероприятий в память о погибших - в частности, а в сентябре открыли первую очередь интерактивного музея. В этом году, по словам главы региона, планируется достроить вторую очередь.
Меняйло также добавил, что по периметру музея будет интерактивная доска, где будут перечислены все террористические акты в России: те, которые произошли и в Красногорске, и в Кизляре.
"Об этом нельзя забывать никогда. И с людьми надо быть в контакте обязательно", - подчеркнул Путин.