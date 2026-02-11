Лавров отказался быть добряком

Министр иностранных дел России Сергей Лавров пошутил, что его обижает приписывание ему репутации «добряка» в международной политике. Его слова передает РИА Новости.

Таким образом Лавров отреагировал на предложение представителя КПРФ найти первого заместителя главы МИД, который будет играть роль «злого полицейского» в отношениях со странами Запада.

«Я уловил главное в вашем вопросе: вы мне не доверяете. Второе, что я уловил, что вы считаете меня добряком. Это мне тоже обидно», — ответил глава МИД.

Ранее Лавров заявил, что отказ Донбассу и Крыму в праве на самоопределение является позором для ООН.