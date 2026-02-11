Оценено значение Мюнхенской речи Путина

Мюнхенская речь президента России Владимира Путина, прозвучавшая почти два десятилетия назад, сегодня вновь активно обсуждается в публичном пространстве. Ее значение в беседе с «Царьградом» оценил директор Центра прикладного анализа международных трансформаций РУДН Виталий Данилов.

По его словам, выступление стоит рассматривать не как пророчество, а как политический сигнал.

«Это был сигнальный момент, когда мы Западу говорим о том, что те правила игры, которые были выстроены в отношении нашей страны, больше не работают. Мы не хотим конфликтовать, мы хотим просто договориться с вами о новых правилах игры, которые бы учитывали интересы России на международной арене», — отметил эксперт.

Он также подчеркнул, что в тот период Россия обозначила намерение пересмотреть формат взаимодействия с западными странами, выступая за диалог и учет собственных интересов.

Комментируя текущую международную обстановку, Данилов заявил, что многие процессы в мировой политике развиваются в логике, обозначенной еще в 2007 году. При этом он обратил внимание, что ситуация остается динамичной и во многом зависит от действий ключевых мировых игроков.

«Практически на две трети Иран снабжает Китай энергоносителями. И уже другая игра пойдет. И мы, может быть, сможем действительно раскачать такой медленный и осторожный Китай в пользу реального противостояния с Западом. Поэтому да, угрозы сейчас нарастают, да, развязка близка, и все, что говорил Путин на Мюнхенской конференции, не только сбылось, оно сбылось с ужасающей точностью», — сказал Данилов.

По мнению эксперта, ближайшие недели могут оказаться показательными с точки зрения дальнейшего развития международной повестки.

Мюнхенская речь Путина прозвучала 10 февраля 2007 года на 43-й конференции по безопасности. В ней российский лидер раскритиковал однополярный миропорядок и доминирование США, а также высказался о всеобъемлющем характере безопасности, заявив, что «безопасность каждого — это безопасность всех». Выступление Путина трактуют как сигнал Западу о том, какую внешнюю политику решила проводить Россия, а также о готовности Москвы защищать свои интересы и играть активную роль в формировании мирового порядка.