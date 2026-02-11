Дмитриев: Каллас провоцирует "папочку Трампа"

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал заявление главы дипломатии ЕС Каи Каллас о реакции зрителей на вице-президента США Джей Ди Вэнса во время церемонии открытия Олимпийских игр в Милане.

"Кая Каллас провоцирует папочку Трампа и его команду", - написал Дмитриев в своих социальных сетях.

Он добавил, что глава европейской дипломатии из-за своих высказываний может столкнуться с последствиями. Он также сопроводил публикацию сленговой аббревиатурой FAFO ("Fool around, find out"), которая переводится как "попробуй и узнаешь".

Поводом для комментария стало интервью Каллас телеканалу Euronews. Отвечая на вопрос о неодобрительном гуле трибун в адрес Вэнса, прозвучавшем во время появления американской делегации на экранах арены, она заявила, что это проявление "европейского достоинства".

Церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр в Милане состоялась 6 февраля. На мероприятии присутствовали около 50 глав государств и правительств, в том числе вице-президент США Джей Ди Вэнс.