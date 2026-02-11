В МИД отреагировали на заявление Трампа об отказе Индии от российкой нефти

Никто, кроме президента США Дональда Трампа, не сообщал об отказе Индии закупать российскую нефть. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на правительственном часе в Госдуме.

«Я больше ни от кого такого заявления не слышал, в том числе от премьер-министра Моди и от других индийских участников», — подчеркнул Лавров, комментируя заявление Трампа.

Ранее агентство Reuters сообщило, что крупнейшие государственные нефтеперерабатывающие компании Индии Indian Oil и Bharat Petroleum полностью отказались от российской нефти и не интересуются предложениями о закупке с отгрузкой в марте и апреле. Такое же решение приняла частная Reliance Industries.

По словам собеседников агентства, главной причиной стало заключение торгового соглашения между Индией и США, что привело к существенному снижению пошлин на индийские товары. Известно, что на прекращении закупок российской нефти настаивал президент США Дональд Трамп, который видит в этом ключ к прекращению боевых действий на Украине.

Позднее, 10 февраля, стало известно, что индийская береговая охрана захватила три танкера, которые могут быть причастны к контрабанде нефти. Отмечалось, что Индия пошла на такой шаг в первый раз и случилось это на фоне усилий США и Европы по ужесточению контроля за судами, перевозящими санкционную нефть.