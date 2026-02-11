Лавров: Запад применяет двойные стандарты в теме Гренландии

На Западе признают право гренландцев на самоопределение, но отказывают народам Крыма, Донбасса, Новороссии на определение своей судьбы в единстве с Россией. Об этом 11 февраля заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая на «правительственном часе» на пленарном заседании Госдумы.

© Парламентская газета

«Право гренландцев на самоопределение признается, а право народов Крыма, Донбасса, Новороссии на определение своей судьбы по-прежнему отрицается. Мы с такой извращенной, откровенно предвзятой логикой категорически не согласны и будем отстаивать правду и право во всех контактах с международными партнерами», — сообщил он.

Министр обратил внимание, что говоря о Гренландии, нельзя не обратить внимание на то, как Запад применяет откровенно двойные стандарты.