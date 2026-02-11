Угрозы и великий сосед России: главные заявления Лаврова сегодня

Глава МИД России Сергей Лавров 11 февраля выступил на правительственном часе в Госдуме. Министр прокомментировал переговоры по Украине, ситуацию вокруг договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, а также отношения России с США и Китаем.

Об ответе России на угрозы и шантаж

Лавров заверил, что никакие угрозы и шантаж не смогут повлиять на внешнеполитический курс России, сообщает ТАСС. Глава МИД указал, что внешнеполитический курс РФ не обусловлен «электоральными циклами и личными предпочтениями», поэтому он будет и далее носить «предсказуемый долгосрочный характер».

О «великом восточном соседе» России

Лавров назвал Китай «великим восточным соседом» России, отметив дружеские отношения Москвы и Пекина. Он добавил, что российская дипломатия продвигает честное, равноправное и взаимовыгодное партнерство «со всеми, кто готов взаимодействовать на этих же принципах». Примером такого партнерства министр назвал отношения России и Китая.

О стратегическом диалоге с США

Лавров заявил, что стратегический диалог Москвы с администрацией президента США Дональда Трампа «назрел», передает ТАСС. Министр подчеркнул, что этот диалог еще не начался, но Москва для него открыта.

О контроле над ядерным оружием

В феврале 2026 года истек срок действия последнего крупного соглашения о контроле над вооружениями между Россией и США - договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Лавров сообщил, что лимиты по ракетам, предусмотренные этим договором, будут сохраняться Россией до тех пор, пока США также не будут превышать ограничения.

О переговорах по Украине

Глава МИД России заявил, что понимание об устойчивом урегулировании на Украине, достигнутое на встрече президента РФ Владимира Путина с Трампом на Аляске, «остается на столе». Лавров подчеркнул, что украинский кризис был спровоцирован «коллективным Западом». Министр добавил, что разрешить этот кризис не удастся без «искоренения его первопричин».

«Такой подход, как вы знаете, был признан и администрацией Трампа», - подчеркнул Лавров.

Также глава МИД выразил благодарность ОАЭ как посреднику на переговорах. Он заявил, что российские переговорщики продолжают работать над тем, чтобы безопасность России, права русских и русскоязычных людей были обеспечены.

Об Индии и российской нефти

Лавров подчеркнул, что никто, кроме Трампа, не заявлял об отказе Индии закупать российскую нефть. По словам министра, у Москвы нет оснований полагать, что договоренности России с Индией подвергаются какому-либо риску.

НАТО и «реваншистские фантазии» Германии

Лавров заявил, что планы НАТО использовать свои инструменты влияния на постсоветском пространстве вызывает тревогу, сообщает ТАСС. По словам министра, сегодня эта угроза касается и Азии - Тайваньского пролива, Южно-Китайского моря и Юго-Восточной Азии.

Также глава МИД заявил, что власти Германии «обуреваемы реваншистскими фантазиями». По мнению Лаврова, именно этим объясняются планы канцлера Германии Фридриха Мерца сделать немецкую армию сильнейшей в Европе.

«О Полтаве, Березине, Сталинграде, Курской дуге нынешнее поколение германских, французских и прочих европейских политиков явно забыло», - отметил Лавров.

О Совете мира

В январе 2026-го Трамп разослал приглашения ряду лидеров, включая президента России, присоединиться к «Совету мира». СМИ писали, что США задумывают организацию как альтернативу ООН. Отмечалось, что постоянное место в «Совете мира» стоит миллиард долларов.

Лавров сообщил, что Москва все еще прорабатывает свою позицию по «Совету мира». По его словам, российские власти учитывают, насколько настороженно отнеслись к этой идее многие страны, включая постоянных членов Совета Безопасности ООН.