Лавров высказался о готовности Путина к диалогу с Европой

Президент России Владимир Путин все еще готов к возобновлению контактов с европейскими странами. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

Вместе с тем глава российского МИД подчеркнул, что Москва не намерена самостоятельно проявлять инициативу по возобновлению диалога.

«Поэтому никаких с нашей стороны намеков и инициатив не будет. Хотят, одумаются — пусть, пожалуйста, обращаются, а мы будем рассматривать эти обращения, исходя из наших интересов», — сказал он.

При том Лавров отметил, что некоторые европейские лидеры, в частности президент Франции Эммануэль Макрон и финский лидер Александр Стубб, «очнулись» и начали проявлять соответствующие сигналы.

Лавров назвал Макрона жульем

Ранее Макрон заявил, что предложил нескольким европейским коллегам возобновить диалог с Россией. Французский лидер также отметил, что новую архитектуру безопасности в Европе нужно будет строить с участием России.