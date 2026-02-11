$77.2191.94

Лавров: генсек ООН Гутерриш выполняет политический заказ коллективного Запада

Газета.Ru

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш вместо следования требованиям Устава ООН выполняет политический заказ коллективного Запада. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров, передает РИА Новости.

Лавров обвинил генсека ООН в выполнении политического заказа Запада
© Газета.ru
«Нынешний генеральный секретарь выполняет не требования Устава ООН о беспристрастности и равноудаленности, а выполняет политический заказ коллективного Запада», — сказал он в ходе «правительственного часа» в Госдуме.

Новость дополняется.