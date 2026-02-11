Лавров сделал заявление о стратегическом диалоге с США

Москва готова к стратегическому диалогу с администрацией президента США Дональда Трампа и ожидает готовности американской стороны. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.

«Стратегический диалог с администрацией Трампа еще не начался, мы к этому готовы, они пока еще думают, созревают. Он назрел», — сказал министр.

7 февраля Министерство войны США возобновило двусторонние контакты на высоком уровне с Министерством обороны России впервые с осени 2021 года. Представители Пентагона заявили, что возобновление контактов между российскими и американскими военачальниками обеспечит постоянный контакт между ведомствами, «поскольку стороны продолжат работать над достижением прочного мира».