Лавров рассказал о подготовке Путина к визиту в Китай

Москва начнет активно готовиться к визиту президента Владимира Путина в Китай в 2026 году. Об этом на правительственном часе в Госдуме заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Будем к нему активно, продуктивно, надеюсь, готовиться», — сказал глава МИД РФ.

Детали предстоящего визита и его возможные сроки Лавров не уточнил.

4 февраля Путин и Си Цзиньпин провели совместную видеоконференцию. Российский лидер отметил, что рад продолжению сложившейся традиции общения с китайским коллегой и своим дорогим другом в начале нового года.

Политики обсудили последствия истечения срока действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) между Россией и США. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, Москва с уважением относится к нежеланию Китая, считающего свой ядерный потенциал несопоставимым с российским и американским, участвовать в ограничениях СНВ.