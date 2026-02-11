Лавров считает, что мир вступил в эпоху быстрых и глубоких перемен

Международные отношения переходят в эпоху глубоких перемен, что можно назвать новым этапом мирового развития. Об этом 11 февраля заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая на «правительственном часе» на пленарном заседании Госдумы.

«Мир вступил в эпоху быстрых и очень глубоких перемен. Некоторые эксперты даже говорят, что в эпоху потрясений. Очевидно одно: это не какое-то сиюминутное преходящее явление, а новый этап мирового развития, может быть, и эпоха», — сказал он.

Лавров уточнил, что этот этап может продлиться не только в течение долгих лет, но даже и десятилетий.