$77.2191.94

Лавров считает, что мир вступил в эпоху быстрых и глубоких перемен

Парламентская газета

Международные отношения переходят в эпоху глубоких перемен, что можно назвать новым этапом мирового развития. Об этом 11 февраля заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая на «правительственном часе» на пленарном заседании Госдумы.

Лавров считает, что мир вступил в эпоху быстрых и глубоких перемен
© Парламентская газета

«Мир вступил в эпоху быстрых и очень глубоких перемен. Некоторые эксперты даже говорят, что в эпоху потрясений. Очевидно одно: это не какое-то сиюминутное преходящее явление, а новый этап мирового развития, может быть, и эпоха», — сказал он.

Лавров уточнил, что этот этап может продлиться не только в течение долгих лет, но даже и десятилетий.