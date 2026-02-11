В Кремле анонсировали встречу Путина с главой кавказского региона

Президент России Владимир Путин встретится с главой Северной Осетии Сергеем Меняйло. Предстоящий диалог президента с главой кавказского региона анонсировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По данным пресс-секретаря главы государства, встреча состоится в рамках ежедневной работы с регионами. Темой разговора станут итоги 2025 года.

«Сегодня [11 февраля] президент примет главу Республики Северная Осетия - Алания Сергея Меняйло», — обозначил Песков.

Ранее сообщалось о встрече Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным. В частности, градоначальник рассказал о роли столицы в достижении национальной цели в сфере экономики.