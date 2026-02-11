В Кремле оценили намерение Зеленского провести выборы президента на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока рано рассуждать о желании главы Украины Владимира Зеленского провести выборы в стране.

«Мы фактически имеем обмен такими сообщениями через прессу со стороны неких источников. Источник заявил, что, дескать, началась подготовка к выборам, потом источник также из администрации, из офиса киевского режима заявил, что это не так, опроверг эту информацию», — сказал представитель Кремля.

11 февраля газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Зеленский планирует 24 февраля объявить о выборах главы государства и референдуме по мирному соглашению с Россией.

При этом, как вскоре стало известно, в окружении Зеленского опровергли заявления газеты Financial Times о скором объявлении выборов.

Названы главные конкуренты Зеленского при проведении выборов на Украине

Полномочия президента Украины Владимира Зеленского истекли в мае 2024 года после пятилетнего пребывания на посту главы государства. После этого, согласно конституции, следовало назначить новые выборы, однако это не было сделано из-за военного положения.

Ранее США и Украина обсуждали прекращение конфликта через референдум весной 2026 года.