Евросоюз существует в каком-то параллельном измерении. Так военкор Александр Коц отреагировал на подготовку ультиматума главой евродипломатии Кайей Каллас. Пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Евросоюз существует в каком-то параллельном измерении, далеком от повседневной геополитической реальности», — написал военкор.

Он возмутился тем, что Каллас требует от Росси сокращения армии и ограничения ее боевых возможностей. При этом Европа открыто заявляет, что к 2030-му году будет война с Россией, поэтому страны ЕС будут активно вооружаться.

Помимо того, Евросоюз следует отодвигать от переговорного процесса по Украине, призвал Коц.

Каллас заявила, что Россия не побеждает в ходе СВО

Ранее Каллас пообещала подготовить список требований к России с уступками в рамках урегулирования конфликта на Украине.