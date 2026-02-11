Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев посоветовал премьер-министру Британии Киру Стармеру поступать вопреки инстинктам, по аналогии с персонажем из американского телесериала "Сайнфелд". Об этом он написал в своих социальных сетях.

"Стармер терпит неудачу во всем, включая санкции. Как Джордж Костанза из сериала "Сайнфелд", ему следовало бы поступать вопреки тому, что подсказывают ему инстинкты", - отметил Дмитриев, комментируя публикацию другого пользователя о том, что экономика России опережает экономику Британии.

Ранее спецпредставитель президента РФ неоднократно выступал с критикой в адрес британского премьер-министра. Он заявлял, что Стармеру следует уйти в отставку, чтобы британские и европейские агрессоры признали допущенные ошибки и устремились к миру.

Сериал "Сайнфелд" выходил в США с 1989 по 1998 год и приобрел широкую популярность благодаря сатирическому изображению повседневной жизни и эксцентричных персонажей.