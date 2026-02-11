Референдум по вопросу статуса Донбасса может пройти на Украине к лету. Этот срок назвал заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Газетой.Ru».

Ранее газета The Financial Times сообщила, что в годовщину специальной военной операции (СВО) 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский может объявить о выборах главы республики.

По мнению Чепы, на подготовку обоих голосований понадобится как минимум три месяца.

«Если он действительно объявит 24 февраля, то выборы могут состояться в лучшем случае в мае, в июне», — сказал он, напомнив, что администрация президента США Дональда Трампа оказывала на Зеленского давление по вопросу статуса Донбасса.

30 декабря Зеленский заявил, что провести референдум по Донбассу без безопасной инфраструктуры невозможно. Он также обвинил Россию в противодействии проведению голосования.

Зеленский может объявить о президентских выборах и референдуме

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выразил мнение, что референдум по территориальному вопросу на Украине может быть попыткой создать предлог для паузы на фронте, на что Москва не согласна. Он подчеркнул, что Россия желает работать на мир, а не на перемирие.