В России высказались о ситуации вокруг договоренностей Анкориджа

Договоренности, достигнутые в Анкоридже Россией и США, открывали путь к миру, но были торпедированы украинским президентом Владимиром Зеленским и его европейскими партнерами, рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что первоначальный мирный план, предложенный президентом США Дональдом Трампом, значительно изменился под влиянием Украины и стран Евросоюза (ЕС). Речь идет о документе, который был передан российской делегации после встречи России и США на Аляске.

«Зеленский и европейские страны всячески торпедировали договоренности на Аляске, и они это не скрывали, они об этом говорили. В США каким-то образом давят на Украину и Европу, но в Америке тоже не все однозначно и не все силы нацелены на мирные соглашения», — прокомментировал Чепа.

Ранее Сергей Лавров заявил, что любые компромиссы в урегулировании конфликта на Украине не могут затрагивать фундаментальные принципы, от которых зависят само существование страны и судьбы миллионов людей.