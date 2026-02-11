Стереотипы о России, в том числе о медведях на улицах, до сих пор существуют за рубежом. Об этом в интервью РИА Новости рассказал директор департамента государственного протокола МИД РФ Игорь Богдашев.

По словам дипломата, в ряде государств происходит дискредитация дипломатической работы и даже крушение целых дипломатических школ.

«Интересуемся [у послов данных стран], почему до сих пор существуют стереотипы о том, что у нас "по улицам ходят медведи в ушанках"? В ответ нам озвучивают: "Так на общем собрании решили, а я согласился"», — сказал Богдашев, назвав такое положение дел стыдным.

Директор госдепартамента МИД не стал называть конкретные государства. По словам Богдашева, многие послы, обладающие опытом и квалификацией, следуют общему решению, а не объективному освещению реальной ситуации в России.

