Лавров рассказал, как ему удается «пожить для себя»
Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что, несмотря на работу, ему удается и «пожить для себя», в частности, заниматься спортом.
«Сейчас у меня меньше на это времени, - сказал он в интервью для интернет-проекта «Эмпатия Манучи», отвечая на вопрос, удаётся ли ему «пожить для себя». - Спорт остаётся важной частью моей жизни». При этом сплавы Лавров совершает редко, но «всё же это удаётся».
Собрать команду, по его словам, становится сложнее, да и «годы уже не те». Тем не менее, это, как подчеркнул министр, «часть того процесса, который, способствует служению Родине».
Лавров вспомнил в интервью, как открыл для себя реки Урала и Сибири.
«Особенно запомнилась поездка на Алтай, - рассказал он. - Мы остановились на реке Катунь». «Это было незабываемо», - добавил глава российского внешнеполитического ведомства.