Лавров рассказал, как ему удается «пожить для себя»

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что, несмотря на работу, ему удается и «пожить для себя», в частности, заниматься спортом.

«Сейчас у меня меньше на это времени, - сказал он в интервью для интернет-проекта «Эмпатия Манучи», отвечая на вопрос, удаётся ли ему «пожить для себя». - Спорт остаётся важной частью моей жизни». При этом сплавы Лавров совершает редко, но «всё же это удаётся».

Собрать команду, по его словам, становится сложнее, да и «годы уже не те». Тем не менее, это, как подчеркнул министр, «часть того процесса, который, способствует служению Родине».

Лавров вспомнил в интервью, как открыл для себя реки Урала и Сибири.