Захарова прокомментировала ситуацию вокруг «файлов Эпштейна»

Развязка «драмы» со скандально известным американским финансистом Джеффри Эпштейном не первая и не последняя. Такое мнение высказала в эфире радио Sputnik официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Джеффри Эпштейн был арестован в 2019 году по обвинению в создании сети по торговле детьми и эксплуатации несовершеннолетних и заключен под стражу. По официальной версии он покончил с собой в тюрьме.

В файлах Эпштейна обнаружили многочисленные упоминания российского миллиардера

В последние годы власти США публикуют так называемые «файлы Эпштейна» - документы, касающиеся дела финансиста. Среди прочего, в опубликованных письмах упоминаются «дикие вечеринки» на его острове, а также подробно раскрываются связи финансиста с политиками и звездами шоу-бизнеса.

«И тут мы видим развязку этой очередной драмы, не первой и не последней... А весь объем того, что было накоплено, представляется мировой аудитории вот в таком совершенно отредактированном, так сказать, обрамленном, замазанном, изъятом [виде]», - констатировала Захарова.

При этом она выразила уверенность, что спецслужбы прекрасно знали о ситуации.