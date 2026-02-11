Президент Франции Эмманюэль Макрон является жуликом, так как он не выполняет Минские соглашения. Такое мнение в среду, 11 февраля, выразил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

— Президент Франции Эмманюэль Макрон в 2019 году решил внести свой вклад. В декабре в Париже он созвал «Нормандскую четверку». Наш президент терпеливо, как он умеет, говорил, мол, тут же написано: почему это не сделано? В ответ — отговорки. Жулье! — добавил политик в интервью для «Эмпатия Манучи».

Лавров добавил, что «в Париже записали Минские договоренности», которые включали внесение в Конституцию Украины поправок, закрепляющих особый статус Донецкой и Луганской народных республик. Но этого так никто и не исполнил.

— После выхода в отставку не только тогдашний президент Франции Франсуа Олланд, но и тогдашний федеральный канцлер Ангела Меркель публично заявили о том, что они ничего не собирались выполнять, — подытожил министр.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, считает, что президент Франции и другие, кто на протяжении долгого времени говорил Украине о возможности одолеть Россию на поле боя, по сути, вели ее к капитуляции.