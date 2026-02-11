Лавров рассказал о разрушительном для страны пороке

Культ личности является тем пороком, который может подорвать интересы народа и привести страну к разрушению. Такое мнение высказал Вячеславу Манучарову на YouTube-канале «Эмпатия Манучи» глава МИД России Сергей Лавров.

«Тот порок, который вредит напрямую, конкретно и тяжело влияет на интересы народа. Как ни банально это звучит, но это - культ личности», - пояснил Лавров

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, культ личности очень опасен, когда человек думает не об интересах страны, а о личном обогащении и сохранении влияния, а также раздает «теплые местечки» своим близким.

При этом Лавров отметил, что на Западе сейчас переосмысливается само это понятие, которое там считают «новым авторитаризмом», а также обсуждается идея «сильной руки».

