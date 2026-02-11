Лавров вспомнил разговор с Джорджем Бушем-младшим

Глава МИД РФ Сергей Лавров вспомнил разговор с экс-президентом США Джорджем Бушем-младшим о выборах. Подробностями беседы он поделился в интервью проекту «Эмпатия Манучи», запись которого опубликована на Rutube.

По словам Лаврова, разговор состоялся после саммита «Россия — НАТО» в Бухаресте весной 2008 года. Тогда Буш-младший приехал с двусторонним визитом в Сочи. В один момент президент России Владимир Путин отошел ради телефонного разговора, а главе МИД РФ пришлось «развлекать» политика.

Лавров вспомнил, как Буш-младший, у которого тогда были выборы, задумчиво смотрел на Черное море из окна сочинской резиденции.

«Он как-то мечтательно сказал, мол, как у вас все предсказуемо и все понятно. Такой горизонт власти, позволяющий планировать, а не дергаться по каждому поводу, когда где-то в Миннеаполисе или в Огайо кто-то что-то сотворит, и всю предвыборную кампанию надо обязательно перекраивать под этот конкретный, частный случай, не имеющий отношения к стратегии развития Соединенных Штатов, не говоря уже о том, что он не имеет отношения к крупной международной проблеме», — поделился Лавров.

Министр уточнил, что многие его коллеги, работавшие госсекретарями США, признавались, что из-за цикла президентских и парламентских выборов всю международную деятельность страны приходится подстраивать под «внутренний календарь». Это необходимо для того, чтобы не дать противникам повода обвинить тебя в провалах, при этом «продав» населению внешние шаги. По мнению Лаврова, в текущей политике Штатов это видно достаточно явно.