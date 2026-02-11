Матвиенко: Россия выступает за сохранение суверенитета Ирана

В России последовательно выступают за сохранение независимости и суверенитета Ирана, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, поздравляя главу Собрания исламского совета Ирана Мохаммада Багера Галибафа с Днем победы Исламской революции, который отмечается 11 февраля.

© Парламентская газета

Спикер Совфеда отметила высокую динамику развития дружественных российско-иранских связей. По словам Матвиенко, сотрудничество между двумя странами носит характер всеобъемлющего стратегического партнерства, проверенного временем.

«Последовательно выступаем с солидарных позиций с правительством и народом Ирана за сохранение его независимости и суверенитета, осуждаем попытки внешнего вмешательства во внутренние процессы в стране», — приводит слова Матвиенко пресс-служба Совета Федерации.

Председатель Совфеда добавила, что в России готовы продолжать и укреплять межпарламентский диалог с Ираном, в том числе в рамках БРИКС, для развития практического всестороннего сотрудничества.

Матвиенко пожелала иранским коллегам здоровья и успехов в работе, а также поздравила граждан страны с наступающим священным для всех мусульман месяцем Рамадан.