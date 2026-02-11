Европа и Украина "изнасиловали" американскую инициативу по урегулированию украинского конфликта, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью для интернет-проекта "Эмпатия Манучи".

Белый дом после саммита на Аляске официально передал Москве документ со своей мирной инициативой. В американском предложении говорилось о необходимости восстановить права русских и русскоязычных как национального меньшинства, однако в последних версиях, утекших в СМИ, об этом ничего не говорится, сказал Лавров.

"Там сказано, что стороны (Москва и Киев. – Прим. ред.) будут проявлять к друг другу терпимость. Такой, знаете, "договор терпимости", – оценил министр.

Таким образом, все последующие версии мирного плана являются лишь попытками "изнасилования" инициативы со стороны украинского лидера Владимира Зеленского и его "патронов" из Британии, Германии, Франции, Прибалтики, указал министр.

"Конечно, они ведь тоже должны где-то свой "голосок" присоединить", – констатировал Лавров.

Также министр добавил, что предложения Украины и Европы подразумевают, что Киев будет следовать всем нормам Евросоюза в этой сфере, включая программы толерантности.

Россия стремится к миру, который гарантирует полную защиту и реализацию ее национальных интересов, указывал ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Достижение такого мира является приоритетом для нынешнего и будущих поколений, указывал он.

В это же время администрация президента США Дональда Трампа готова искать точки соприкосновения с Россией, несмотря на сохраняющиеся фундаментальные разногласия, добавлял вице-президент страны Джей Ди Вэнс.