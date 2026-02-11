Отказ Донбассу и Крыму в праве на самоопределение является позором для ООН. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, его слова передает РИА Новости.

По словам главы российского МИД, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сказал, что право на самоопределение применимо в отношении Гренландии, но не в случае Крыма и Донбасса.

«Это генеральный секретарь ООН. Большего позора для организации трудно было придумать», — отметил дипломат.

Ранее Россия обратилась в ООН с запросом о признании права народов новых регионов на самоопределение. 30 января генсек международной организации Антониу Гутерриш заявил, что секретариат ООН пришел к выводу о неприменимости права народов на самоопределение к Крыму и Донбассу.