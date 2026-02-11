Лавров процитировал советский анекдот, говоря о планах США на Гренландию

США пытаются заполучить Гренландию любым способом, «хоть чучелом, хоть тушкой». Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров, вспомнив старый советский анекдот.

Политик рассказал, что в шутке речь идет о попугае, которого хозяин стремится провести через таможню во что бы то ни стало. По словам Лаврова, в ситуации с Гренландией США действуют сходным образом и демонстрируют последовательность.

«Им надо любым способом, как в том анекдоте, хоть „тушкой“, хоть „чучелом“ через границу пробраться», — отметил министр в интервью «Эмпатия Манучи».

Продолжая тему, глава МИД указал, что непонятно происхождение утверждений о том, что, если США не установят контроль над островом, его якобы могут забрать Россия и Китай, поскольку они уже «заполонили» регион своими подводными лодками. Позднее эти заявления были опровергнуты и официальными структурами США, однако сам нарратив сохраняется, добавил министр.

Лавров также подчеркнул, что «неясно», почему президент США Дональд Трамп пытается обосновать необходимость приобретения Гренландии ссылками на некую угрозу со стороны России.

«Уже публично это комментировали и президент Российской Федерации Владимир Путин, и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, и ваш покорный слуга», — заключил глава ведомства.

Ранее глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков заявил, что Трамп проявляет интерес к Гренландии главным образом из ‑за ее природных богатств, в том числе значительных месторождений колтана, применяемого в производстве электронной продукции. Одной из ключевых причин является нефть: предполагаемые запасы на северо‑восточном шельфе Гренландии оцениваются более чем в 30 миллиардов баррелей.