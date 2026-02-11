Лавров высказался о целях СВО

Цели российской специальной военной операции (СВО) на Украине остаются неизменными и не подлежат конъюнктурным компромиссам, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью проекту «Эмпатия Манучи».

Он напомнил о заявлении российского лидера Владимира Путина касательно целей СВО.

На Западе увидели сигнал Европе в интервью Лаврова

«Он неоднократно их потом подтверждал. В наиболее развернутом виде здесь — в министерстве иностранных дел — в июне 2024 года. Эти цели остаются неизменными и не подлежат каким-то конъюнктурным компромиссам», — подчеркнул министр.

Ранее Путин заявил, что Россия намерена защитить свои интересы и своих людей на Украине.