России до сих пор так и не предоставили никакого документа по Украине, содержащего 20 положений. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Этот документ уже несколько раз "перелопатили". Сейчас они размахивают неким "документом" из 20 пунктов, который нам никто ни официально, ни неофициально не передавал", - отметил глава российской дипломатии в интервью для интернет-проекта "Эмпатия Манучи".

Министр подчеркнул, что при этом содержание документа частично уже было обнародовано в прессе.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия считает абсолютно неприемлемым размещение западных войск на Украине после урегулирования конфликта.