Лавров высказался о компромиссах по Украине

Глава российского МИД Сергей Лавров в интервью проекту «Эмпатия Манучи» подчеркнул, что любые компромиссы в урегулировании украинского конфликта не могут затрагивать фундаментальные принципы, от которых зависят само существование страны и судьбы миллионов людей.

© МИД России

«Компромиссы не могут касаться ключевых, базовых принципов, от которых зависит жизнь государства. И самое главное – жизнь миллионов людей», — заявил министр.

Он напомнил, что Украина — единственная страна, в которой официально запрещен целый язык, подобного не было ни в одном из мировых конфликтов — стороны никогда не вводили запреты на язык противника.

Ранее Лавров заявил, что цели спецоперации на Украине остаются неизменными и не подлежат конъюнктурным компромиссам.