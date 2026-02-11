Часть членов Европейского союза покинут объединение, если туда «частично» примут Украину, которая потянет объединение на дно. Об этом заявил глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета РФ Владимир Джабаров в Telegram-канале.

По его словам, слова о том, что в 2027 году Украина будет иметь «частичное» членство в ЕС — «очередная ложь и цинизм».

Названы последствия для Европы от частичного членства Украины в ЕС

Он напомнил, что Украина — полуразрушенная страна, «отлавливающая мужчин для отправки на фронт». Политик напомнил, что она живет в долг, почти ничего не производит.

«Если Киев таким образом примут, то часть членов Евросоюза покинет объединение», — резюмировал он.

Ранее политолог Александр Рар заявил, что членство Украины в ЕС подтвердит курс на конфронтацию с РФ.