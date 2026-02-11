На Западе увидели сигнал Европе в интервью Лаврова

Кипрский журналист Алекс Христофору увидел сигнал в интервью главы МИД России Сергея Лаврова. Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала The Duran.

«Это было довольно честное интервью, и я бы сказал, что иногда его лицо было суровым, словно Лавров давал понять Западу, что пора менять подход к миру на Украине. Как раньше уже не будет», — считает обозреватель.

По его словам, ключевым моментом стало заявление главы МИД о том, что планы Европы нанести России стратегическое поражение провалятся.

Американский военный заявил об эскалации Западом конфликта на Украине

Ранее Лавров раскрыл план европейских стран резко увеличить военную мощь Вооруженных сил Украины (ВСУ) по завершении украинского конфликта. Дипломат назвал эту идею «лукавой линией».

Министр также предупредил, что противники получат абсолютно неприемлемый ответ на агрессию против России.