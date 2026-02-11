В Кремле рассказали о возможной помощи Кубе

Россия будет обсуждать возможные пути оказания помощи Кубе, которая находится под блокадой США. Об этом в интервью ТАСС сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы в контакте с нашими кубинскими друзьями. Куба далеко, к сожалению, от нас. До нее легко не дотянешься, но тем не менее мы будем обсуждать с кубинцами возможные пути оказания помощи», — сказал представитель Кремля.

29 января президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в Соединенных Штатах из-за якобы исходящей от Кубы угрозы национальной безопасности. В ответ на это кубинские власти на следующий день также приняли решение ввести чрезвычайное положение на острове, обозначив его как меру «в связи с экстремальной угрозой» со стороны Вашингтона. Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья заявил, что опасность, исходящая из США, «в значительной степени обусловлена деятельностью «антикубинского неофашистского правого крыла».

Песков: Куба столкнулась с проблемами из-за блокады США, что неправильно

Спустя два дня Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из стран, осуществляющих поставки нефти на Кубу.

Ранее правительству Кубы предрекли падение в 2026 году из-за действий Трампа.