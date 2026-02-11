Макрон заговорил о диалоге с Москвой после череды громких заявлений

После заявлений президента Франции Эммануэля Макрона о намерении созвониться с российским лидером в Кремле подтвердили наличие контактов между Парижем и Москвой. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, речь пока идет о техническом взаимодействии, которое при необходимости может быть использовано для организации разговора на высшем уровне.

Макрон в интервью европейским СМИ заявил, что без диалога с Россией невозможно выстроить архитектуру безопасности в Европе. Он подчеркнул, что география не изменится и Россия «останется рядом», поэтому, по его словам, необходимо возобновлять европейские дискуссии с Москвой, не оказывая давления на Украину и не завися от третьих сторон.

В Кремле заявили, что обращают внимание на подобные высказывания и традиционно выступают за поддержание диалога. Песков отметил, что уже имевшие место контакты могут стать основой для дальнейших переговоров при наличии соответствующего запроса.

В то же время в Москве напомнили о прежней риторике французского лидера. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что если есть желание обсудить серьезные вопросы, необходимо действовать напрямую, а не ограничиваться заявлениями.

Политолог Андрей Манойло в комментарии телеканалу РЕН ТВ предположил, что громкие заявления Макрона связаны с попыткой продемонстрировать собственную значимость на фоне украинского кризиса и внутриполитических процессов в Европе.

Сам Макрон также высказался о позиции США, заявив, что Франция не намерена «кланяться» в условиях давления и критики. По его словам, прежняя стратегия попыток договориться не принесла результатов.

Президент США Дональд Трамп, комментируя ситуацию, отметил, что Макрон является его другом, однако намекнул на ограниченность его политических перспектив.

Ранее французский лидер неоднократно выступал с жесткими заявлениями в адрес России, в том числе говорил о необходимости нанесения стратегического поражения. Теперь Париж заявляет о восстановлении каналов общения, что в Москве расценивают как потенциальную основу для дальнейшего диалога, при наличии реальных шагов со стороны французской стороны.