Кремль прокомментировал замедление работы Telegram

Представитель Кремля Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с тем, что мессенджер Telegram так и не выполнил требований российского законодательства. Об этом пишет ТАСС.

Он прокомментировал замедление работы Telegram.

«Принято решение тормозить работу Telegram в связи с тем, что компания не выполняет требования российского законодательства», — подчеркнул Песков.

Ранее Роскомнадзор (РКН) подтвердил ввод ограничений в работе Telegram. Мессенджеру пригрозили в России штрафами до 64 миллионов рублей.