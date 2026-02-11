Лучшей гарантией безопасности для Киева станет отсутствие угроз национальной безопасности России, заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик. Об этом пишет РИА Новости.

«Как только исчезнут угрозы для безопасности России, конфликт прекратится», — подчеркнул он. По мнению политика, любые документы о гарантиях безопасности Украины должны согласоваться с Россией.

Как указал Белик, мир на Украине возможен только при единственном условии — когда Россия будет жить спокойно.

Украина хочет получить гарантии безопасности для важного города

Ранее было названо главное условие долгосрочного мира на Украине. Социолог и политолог Евгений Копатько отметил, что это долгосрочные гарантии безопасности для России от стран НАТО.