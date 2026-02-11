Белик назвал лучшую гарантию безопасности Украины
Лучшей гарантией безопасности для Киева станет отсутствие угроз национальной безопасности России, заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик. Об этом пишет РИА Новости.
«Как только исчезнут угрозы для безопасности России, конфликт прекратится», — подчеркнул он. По мнению политика, любые документы о гарантиях безопасности Украины должны согласоваться с Россией.
Как указал Белик, мир на Украине возможен только при единственном условии — когда Россия будет жить спокойно.
Ранее было названо главное условие долгосрочного мира на Украине. Социолог и политолог Евгений Копатько отметил, что это долгосрочные гарантии безопасности для России от стран НАТО.