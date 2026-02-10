Посол США в НАТО не смог назвать время подписания соглашения по Украине

Посол США в НАТО Мэтью Уитакер не смог назвать время подписания соглашения по Украине, отметив, что оно будет подписано, «когда придет время». Его слова приводит «Европейская правда».

Дипломат подчеркнул, что мир близок, как никогда раньше.

«Я продолжаю повторять это, потому что я не только верю в это, но и очень внимательно слежу за тем, что происходит на переговорах. Я считаю, что мы близки к миру в Украине, как никогда раньше», — сказал он.

Уитакер добавил, что президенты Украины и США подпишут документы по мирному соглашению «надлежащим образом и когда придет время».

Ранее Трамп заявил, что Зеленский и президент России Владимир Путин ненавидят друг друга.