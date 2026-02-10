$77.2191.94

Посол США в НАТО не смог назвать время подписания соглашения по Украине

Lenta.ru

Посол США в НАТО Мэтью Уитакер не смог назвать время подписания соглашения по Украине, отметив, что оно будет подписано, «когда придет время». Его слова приводит «Европейская правда».

© Global Look Press

Дипломат подчеркнул, что мир близок, как никогда раньше.

«Я продолжаю повторять это, потому что я не только верю в это, но и очень внимательно слежу за тем, что происходит на переговорах. Я считаю, что мы близки к миру в Украине, как никогда раньше», — сказал он.

Уитакер добавил, что президенты Украины и США подпишут документы по мирному соглашению «надлежащим образом и когда придет время».

Ранее Трамп заявил, что Зеленский и президент России Владимир Путин ненавидят друг друга.

«Это очень усложняет ситуацию. Но я думаю, что мы очень близки к достижению соглашения», — сказал политик.