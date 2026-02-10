Захарова ответила на предложение Каллас создать список требований к РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на предложение главы евродипломатии Каи Каллас создать список требований к РФ. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Напомним, что ранее Каллас предложила закрепить в документе список уступок, на которые должна пойти Россия для урегулирования конфликта на Украине. В своем сообщении Захарова заявила, что «пока не будет говорить, что сделает с таким списком».

«Пока не будем рассказывать, что сделаем с ее списком требований. Гусары, молчать!», — написала дипломат.

Ранее Каллас заявила, что предложит список уступок, которые Европа потребует от России в рамках урегулирования конфликта на Украине.