В Кремле объяснили неизбежность начала спецоперации на Украине

Президент России Владимир Путин пытался обеспечить интересы страны мирным путем, однако западные политики не дали этого сделать, так что в итоге спецоперация на Украине была неизбежна. Об этом в беседе с ТАСС сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Только после того, когда все возможности для выхода на пути мирного урегулирования были отвергнуты западниками, вот тогда стала неизбежна специальная военная операция», — сказал чиновник, подчеркнув, что Путин до последнего надеялся решить все вопросы дипломатическим путем.

Лавров заявил о готовности России искать решения кризиса на Украине

Ранее Песков заявил, что прорыв в урегулировании на Украине возможен только при соблюдении договоренностей, достигнутых в Анкоридже.