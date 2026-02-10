Россия готова идти по пути поиска переговорного решения украинского кризиса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, Москва будет опираться на понимания, достигнутые президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на саммите на Аляске.

Лавров высказался о возвращении исконно русских земель

«Языковые, культурные, религиозные права тех, кто останется под властью Киева, должны быть восстановлены наряду с искоренением другой первопричины конфликта: устранением военных угроз национальной безопасности России, исходящих со стороны Украины», — подчеркнул он.

Как указал Лавров, эти цели должны быть достигнуты с помощью дипломатии.

Ранее Лавров заявил, что на переговорах по Украине обсуждаются вопросы признания территорий.