Лавров высказался о возвращении исконно русских земель

Россия, как заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, доведет до конца процесс возвращения исконно русских земель в «родную гавань».

Выступая на торжественном собрании по случаю Дня дипломатического работника, министр подчеркнул, что народ Крыма, Донбасса и Новороссии выразил свою волю на референдумах относительно воссоединения с РФ.

Лавров прокомментировал ситуацию с ДСНВ