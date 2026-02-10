Лавров высказался о возвращении исконно русских земель
Россия, как заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, доведет до конца процесс возвращения исконно русских земель в «родную гавань».
Выступая на торжественном собрании по случаю Дня дипломатического работника, министр подчеркнул, что народ Крыма, Донбасса и Новороссии выразил свою волю на референдумах относительно воссоединения с РФ.
«Процесс возвращения этих исконно русских земель в родную гавань мы доведем до конца, - подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства. - В полном соответствии с чаяниями этих людей».