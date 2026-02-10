Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем телеграм-канале отметил, что Глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас Кая Каллас собралась в очередной раз "поставить условия русским".

© Московский Комсомолец

По словам сенатора, уже готовится "список таких условий". Смысла в этом списке - ноль, он всем известен, основан на мифах, легендах и дурных снах брюссельской бюрократии, не имеющих отношения к реальности. Но уж больно хочется Европе хоть как то присоседиться к переговорам.

По данным СМИ, руководитель европейской дипломатии Кайя Каллас выразила намерение представить перечень требований, которые, по ее мнению, Европа должна предъявить России для достижения мирного урегулирования конфликта на Украине. Как сообщает агентство Reuters, Каллас подчеркнула, что любое решение, принимаемое на переговорах, включая представителей России и США, должно получить одобрение европейской стороны.

«Всем участникам переговорного процесса, в том числе и российским, и американским представителям, следует осознавать, что финальное решение требует европейского консенсуса. Мы также имеем ряд условий для этого. И эти условия мы должны адресовать не украинской стороне, которая и так находится под значительным давлением, а непосредственно российским партнерам», — пояснила Каллас в беседе с журналистами.