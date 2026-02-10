Сенатор Пушков высмеял намерение Каллас предъявить России требования по Украине

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем Telegram-канале высмеял намерение главы евродипломатии Каи Каллас предъявить список требований к России в рамках урегулирования конфликта на Украине. По его словам, смысла в этом списке – ноль, он всем известен и основан "на мифах, легендах и дурных снах брюссельской бюрократии, не имеющих отношения к реальности". Сенатор отметил, что "уж больно хочется" Европе хоть как-то присоединиться к переговорам. "Позволю себе цитату из "Золотого теленка": "В углу плакал Паниковский... "Обратитесь во Всемирную лигу сексуальных реформ, - сказал ему Бендер. - Может быть, там помогут, - подытожил Пушков. До этого Кая Каллас заявила, что у ЕС должен быть собственный список требований к России в рамках урегулирования конфликта на Украине. По ее словам, всем участникам переговоров, включая русских и американцев, следует понимать, что им нужно согласие Евросоюза, чтобы заключить мирное соглашение.