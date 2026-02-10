Лавров прокомментировал ситуацию с ДСНВ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал ситуацию с Договором о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), действие которого закончилось 5 февраля. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время торжественного собрания по случаю Дня дипломатического работника Лавров заявил, что окончание срока действия ДСНВ делает необходимым обеспечение «необходимого уровня предсказуемости» в вопросе стратегической стабильности. Какие именно меры будут для этого приняты, дипломат не уточнил.

«В связи с завершением жизненного цикла Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений предстоит обеспечить необходимый уровень предсказуемости в сфере стратегической стабильности», — заявил он.

ДСНВ — договор между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Его действие истекло 5 февраля.