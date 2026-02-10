В России предрекли ВСУ удар возмездия за новую атаку на Крым

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник предрек Вооруженным силам Украины (ВСУ) удар возмездия за новую атаку на Крым. Об этом депутат заявил в беседе с «Лентой.ру».

«ВСУ — это инструмент в руках [президента Украины Владимира] Зеленского и его западных партнеров. А они всеми силами пытаются доказать, что ни на какие мирные переговоры они не настроены. Ну и плюс еще военная составляющая в этом есть — пытаются там нашу технику уничтожить, запугать население. Собственно, ничего нового», — прокомментировал Колесник.

Произошедшее с ВСУ вызвало панику на Западе

"Естественно, будет удар возмездия". Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне

Депутат добавил, что такие атаки ВСУ говорят о том, что Вооруженным силам России (ВС РФ) ни в коем случае нельзя расслабляться.

«Самое главное — не паниковать, а спокойно работать дальше и поддерживать наши войска», — заключил он.

Ранее стало известно, что ВСУ атаковали Россию десятками дронов. Одной из целей массированного налета стал Крым — в небе над полуостровом было перехвачено 12 беспилотников.