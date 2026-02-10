В России объяснили исчезновение страны из списка угроз США

Исчезновение России из списка угроз США в докладе Пентагона не должно вводить в заблуждение, заметил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа.

Он отметил, что в экономическом отношении главным соперником страны всегда был Китай.

«Нужно смотреть на действия, а не на слова. И пока со стороны США мы видим не так много действий в нужном направлении. Понятно, что идут переговоры. Но, если бы Украина не использовала американские разведданные, связь, частично вооружения и запчасти, наверное, ситуация была бы совсем другой», — сказал депутат.

Он добавил, что основной угрозой для США в экономическом и многих других отношениях, действительно, является не Россия, а Китай. Тем не менее, он призвал не заблуждаться в отношении позиции США.

«Естественно, после ухода от власти демократов вектор наших отношений сильно изменился. И что-то, действительно, двигается в правильном направлении. Но расслабляться, входить в заблуждения не нужно», — заключил Чепа.

Ранее стало известно, что в новом докладе Пентагона о результатах первого года политики «мир через силу» Россия не указана как цель политики США по сдерживанию противников и конкурентов. Такими целями названы Китай, Иран и Венесуэла.