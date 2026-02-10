Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ей радостно осознавать, что Москва отказалась участвовать в «бале вампиров» и отстаивает традиционные ценности.

Об этом она заявила в беседе с РИА Новости.

«Какое счастье, что мы не поддались на вот эти увещевания и донесли нашу позицию и до мировой общественности, и до нашего общества. Не дали, так сказать, этому 100 процентов "балу вампиров" восторжествовать», — сообщила она.

Захарова назвала страны Европы несчастными рабами

По словам дипломата, когда стали доступны файлы скандального известного американского финансиста-педофила Джеффри Эпштейна, стало очевидно, что все опасения России подтвердились.

Ранее Захарова заявила, что файлы по делу Эпштейна раскрыли истинные ценности либералов.